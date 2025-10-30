Furto al Louvre, cinque nuovi arresti a Parigi

Mercoledì, altri due uomini sospettati di aver preso parte alla spettacolare rapina al Louvre, sono stati formalmente incriminati e posti in custodia cautelare, ma i gioielli risultano ancora dispersi. I due uomini, di 34 e 39 anni, arrestati sabato sera, sono stati accusati di "furto organizzato e associazione a delinquere" e posti in custodia cautelare, ha annunciato la procura di Parigi. Dopo la comparizione del loro cliente davanti al giudice delle libertà e della detenzione (Jld), gli avvocati del sospettato 34enne, Réda Ghilaci e David Bocobza, hanno sottolineato la necessità di "assoluto rispetto della riservatezza delle indagini e dell'istruttoria" in questo caso. "L'unica osservazione che possiamo fare stasera è che esiste un abissale divario tra la natura straordinaria di questo caso e la personalità del tutto ordinaria del nostro cliente", hanno dichiarato ai giornalisti.