Furto al Louvre, cinque nuovi arresti a Parigi

La procuratrice: "I gioielli non sono ancora stati ritrovati"
Cinque persone sono state arrestate dalla polizia e messe in custodia nell'ambito delle indagini sul furto avvenuto al museo del Louvre, a Parigi, il 19 ottobre. Tra queste, uno dei principali sospettati. Lo ha annunciato la procuratrice di Parigi a Rtl. Gli arresti sono avvenuti "in luoghi diversi" della città e nei dintorni, ha spiegato Laure Beccuau. "Uno di loro era un obiettivo degli inquirenti (...) era uno dei sospettati che avevamo nel mirino", ha specificato. Le altre quattro persone arrestate "potrebbero essere in grado di fornirci informazioni sullo svolgimento dei fatti". Il bottino, del valore di 88 milioni di euro, non è ancora stato recuperato.
Mercoledì, altri due uomini sospettati di aver preso parte alla spettacolare rapina al Louvre, sono stati formalmente incriminati e posti in custodia cautelare, ma i gioielli risultano ancora dispersi. I due uomini, di 34 e 39 anni, arrestati sabato sera, sono stati accusati di "furto organizzato e associazione a delinquere" e posti in custodia cautelare, ha annunciato la procura di Parigi. Dopo la comparizione del loro cliente davanti al giudice delle libertà e della detenzione (Jld), gli avvocati del sospettato 34enne, Réda Ghilaci e David Bocobza, hanno sottolineato la necessità di "assoluto rispetto della riservatezza delle indagini e dell'istruttoria" in questo caso. "L'unica osservazione che possiamo fare stasera è che esiste un abissale divario tra la natura straordinaria di questo caso e la personalità del tutto ordinaria del nostro cliente", hanno dichiarato ai giornalisti.