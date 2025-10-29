Furto al Louvre, i due fermati hanno parzialmente confessato | I gioielli non sono ancora stati recuperati

"I gioielli rubati non sono ancora nelle nostre mani, ma ho ancora la speranza di recuperarli e di poterli restituire al museo del Louvre e alla nazione", ha aggiunto la procuratrice. "Si tratta, ovviamente - ha sottolineato - di gioielli invendibili" e "chiunque li acquistasse si renderebbe colpevole del reato di ricettazione". "Non escludiamo la possibilità di un gruppo molto più ampio di 4 persone, agli ordini di un committente", ha dichiarato Beccuau.