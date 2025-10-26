Furto al Louvre, fermati due sospettati | Uno dei due bloccato in aeroporto: si stava imbarcando per l'Algeria

Incredibile furto al Louvre, rubati i gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice
Svolta a una settimana dal colpo nella galleria di Apollo. Gli investigatori: "Sono ladri esperti"
Due persone sono state fermate nel corso di un'operazione di polizia scattata sabato sera nell'ambito delle indagini per il furto di una settimana fa al Museo del Louvre, a Parigi. Secondo quanto riportato da Le Parisien, farebbero parte della banda di 4 persone che ha rubato i gioielli dalla galleria di Apollo, utilizzando un montacarichi. Si tratterebbe di due uomini originari della regione della Senna-Saint-Denis.
L'operazione è scattata all'improvviso, dopo che gli inquirenti, che sorvegliavano da giorni i due individui, si sono resi conto che uno dei due stava per fuggire all'estero, a quanto sembra in Algeria. Lo hanno pedinato e l'arresto è scattato all'aeroporto parigino di Roissy-Charles de Gaulle. Subito dopo, il complice è stato fermato, sempre nella regione di Parigi. Si tratta di due pregiudicati, noti alla polizia per furti. Si tratterebbe di ladri esperti, il loro profilo è quello di esecutori di colpi su commissione. I due arrestati sono stati trasferiti nei locali della brigata anticrimine, il fermo potrà durare fino a 96 ore.
