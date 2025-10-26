Furto al Louvre, fermati due sospettati | Uno dei due bloccato in aeroporto: si stava imbarcando per l'Algeria

L'operazione è scattata all'improvviso, dopo che gli inquirenti, che sorvegliavano da giorni i due individui, si sono resi conto che uno dei due stava per fuggire all'estero, a quanto sembra in Algeria. Lo hanno pedinato e l'arresto è scattato all'aeroporto parigino di Roissy-Charles de Gaulle. Subito dopo, il complice è stato fermato, sempre nella regione di Parigi. Si tratta di due pregiudicati, noti alla polizia per furti. Si tratterebbe di ladri esperti, il loro profilo è quello di esecutori di colpi su commissione. I due arrestati sono stati trasferiti nei locali della brigata anticrimine, il fermo potrà durare fino a 96 ore.