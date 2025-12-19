Dopo il Louvre, l'Eliseo: rubate porcellane alla sede della presidenza francese

Nessuna effrazione, nessun allarme, ma un pezzo alla volta. Negli ultimi due anni decine di porcellane di pregio dell'Eliseo, simbolo del fasto e della storia della presidenza francese, sarebbero state sottratte lentamente tra una cena ufficiale e un ricevimento di Stato. Piatti e tazze in porcellana, alcuni firmati dalla prestigiosa Manufacture de Sèvres, sarebbero stati rubati con metodo e discrezione, senza clamore e senza lasciare tracce immediate.