Furto al Louvre, uno dei sospettati si difende: "Credevo fosse un altro edificio"

Il clamoroso furto di gioielli al Louvre continua a far discutere. Uno dei sospettati, Abdoulaye N., conosciuto sui social col nome d'arte "Doudou Cross Bitume", avrebbe dichiarato agli inquirenti di non sapere che stava compiendo una rapina all'interno di uno dei più famosi musei al mondo, convinto che l'edificio si trovasse invece solo sotto la Piramide e che la domenica fosse chiuso. Lo rivela Le Parisien, spiegando che la versione è stata giudicata "sconcertante" dagli investigatori, che stanno ancora cercando di rintracciare il ricco bottino.