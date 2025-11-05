Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Gli inquirenti: "Dichiarazioni sconcertanti"

Furto al Louvre, uno dei sospettati si difende: "Credevo fosse un altro edificio"

Ex star dei social, conosciuto col nome d'arte "Doudou Cross Bitume", il 39enne ha affermato agli inquirenti di essere convinto che il museo si trovasse solo sotto la Piramide e che la domenica fosse chiuso

05 Nov 2025 - 22:11
© Ansa/Tgcom24

© Ansa/Tgcom24

Il clamoroso furto di gioielli al Louvre continua a far discutere. Uno dei sospettati, Abdoulaye N., conosciuto sui social col nome d'arte "Doudou Cross Bitume", avrebbe dichiarato agli inquirenti di non sapere che stava compiendo una rapina all'interno di uno dei più famosi musei al mondo, convinto che l'edificio si trovasse invece solo sotto la Piramide e che la domenica fosse chiuso. Lo rivela Le Parisien, spiegando che la versione è stata giudicata "sconcertante" dagli investigatori, che stanno ancora cercando di rintracciare il ricco bottino.

Incredibile furto al Louvre, rubati i gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice

1 di 21
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Il profilo di "Doudou", l'ex influencer ora sospettato del colpo al Louvre

 Abdoulaye N., 39 anni, residente ad Aubervilliers nella banlieue parigina, era conosciuto sui social network con il soprannome di "Doudou Cross Bitume". Ex influencer, amava mostrarsi in video facendo evoluzioni in moto con sottofondo musica rap, raccogliendo migliaia di visualizzazioni su TikTok e YouTube. L'uomo ha alle spalle quindici precedenti penali per reati minori, tra cui piccoli furti e violazioni del codice stradale. In questa vicenda avrebbe agito su ordine di un presunto "committente straniero", come riferito dal complice Ayed G.

Leggi anche

Furto al Louvre, clamorosa falla nella sicurezza: la password era il nome del museo

Furto al Louvre, fermati due sospettati: stavano scappando in Algeria e Mali | Determinanti le analisi del Dna

Ti potrebbe interessare

louvre

Sullo stesso tema