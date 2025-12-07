Louvre senza pace: una perdita d'acqua danneggia 400 libri di egittologia

Si tratta di riviste e documenti scientifici usati dai ricercatori. Il museo: "Non sono unici al mondo"
© Ansa
Non c'è pace per il Louvre dopo il maxi furto di metà ottobre. Una perdita d'acqua, iniziata il 26 novembre, ha danneggiato alcune centinaia di libri della biblioteca del dipartimento delle Antichità egizie del museo parigino. "Tra i 300 e i 400 libri" sono stati interessati dalla perdita d'acqua, ha affermato Francis Steinbock, vicedirettore del museo, specificando che si tratta di "riviste di egittologia" e "documentazione scientifica" utilizzata dai ricercatori.
La notizia, riportata dal quotidiano La Tribune de l'Art, è stata confermata dallo stesso Louvre all'Afp. Come spiegato da Steinbock, si tratta di volumi rilegati che risalgono alla fine del XIX e all'inizio del XX secolo. "Nessuna opera del patrimonio è stata interessata da questo danno", ha detto il vicedirettore, aggiungendo che "al momento non abbiamo perdite irreparabili o permanenti per queste collezioni". Si tratta di "volumi estremamente utili e ampiamente consultati" dai ricercatori, ma "per nulla unici al mondo. Verranno fatti asciugare, li manderemo al rilegatore per restaurarli e poi saranno rimessi sullo scaffale", ha aggiunto Steinbock.