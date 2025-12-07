Louvre senza pace: una perdita d'acqua danneggia 400 libri di egittologia

La notizia, riportata dal quotidiano La Tribune de l'Art, è stata confermata dallo stesso Louvre all'Afp. Come spiegato da Steinbock, si tratta di volumi rilegati che risalgono alla fine del XIX e all'inizio del XX secolo. "Nessuna opera del patrimonio è stata interessata da questo danno", ha detto il vicedirettore, aggiungendo che "al momento non abbiamo perdite irreparabili o permanenti per queste collezioni". Si tratta di "volumi estremamente utili e ampiamente consultati" dai ricercatori, ma "per nulla unici al mondo. Verranno fatti asciugare, li manderemo al rilegatore per restaurarli e poi saranno rimessi sullo scaffale", ha aggiunto Steinbock.