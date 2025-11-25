Furto al Louvre, preso il quarto membro della banda: fermati altri 3 sospetti

Incredibile furto al Louvre, rubati i gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice
Nonostante i progressi nelle indagini, i preziosi rubati, dal valore stimato di quasi 90 milioni di euro, non sono stati ancora rintracciati
Un uomo, sospettato di essere il quarto e ultimo membro della banda di ladri dietro al furto al Louvre, è stato arrestato oggi insieme ad altre 3 persone sospettate per i fatti del 19 ottobre. Lo rende noto la procura di Parigi. Gli altri tre uomini accusati di essere parte della banda di ladri, che materialmente ha rubato i gioielli della corona francese, erano stati arrestati nelle scorse settimane. In un comunicato stampa, la procuratrice generale di Parigi, Laure Beccuau, ha annunciato un totale in tutto quattro nuovi arresti. Tra questi, oltre al quarto membro della banda, anche due donne di 31 e 40 anni, tutte originarie della regione parigina.
Nonostante i progressi nelle indagini, i preziosi rubati non sono stati ancora rintracciati. Il valore stimato dei gioielli della corona sottratti si aggira attorno agli 88 milioni di euro, una cifra che sottolinea la rilevanza dell'indagine e l'attenzione delle autorità francesi. Finora non sono emersi elementi che indichino dove possano essere nascosti i gioielli o se siano già stati trasferiti all'estero. Gli inquirenti continuano a mantenere il massimo riserbo sulle piste seguite.
