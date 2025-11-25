Furto al Louvre, preso il quarto membro della banda: fermati altri 3 sospetti

Un uomo, sospettato di essere il quarto e ultimo membro della banda di ladri dietro al furto al Louvre, è stato arrestato oggi insieme ad altre 3 persone sospettate per i fatti del 19 ottobre. Lo rende noto la procura di Parigi. Gli altri tre uomini accusati di essere parte della banda di ladri, che materialmente ha rubato i gioielli della corona francese, erano stati arrestati nelle scorse settimane. In un comunicato stampa, la procuratrice generale di Parigi, Laure Beccuau, ha annunciato un totale in tutto quattro nuovi arresti. Tra questi, oltre al quarto membro della banda, anche due donne di 31 e 40 anni, tutte originarie della regione parigina.