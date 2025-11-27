Francia, oltre 240 donne "drogate ai colloqui di lavoro con un alto funzionario del ministero"

Un'altra donna ha raccontato di aver premuto il pulsante per un caffè lievemente zuccherato. A quel punto, secondo la sua testimonianza, Nègre avrebbe preso la sua tazza e poi avrebbe attraversato un corridoio per salutare un collega. Poi sarebbe tornato indietro per portarle la bevanda. Quindi avrebbe suggerito di uscire all'aperto: "Il tempo è meraviglioso, continuiamo a camminare fuori?". Il colloquio nei giardini della Tuileries, vicino al Louvre, poteva durare ore. "Mi tremavano le mani, il cuore mi batteva forte, il sudore mi colava sulla fronte, stavo diventando rossa. Ho detto: 'Ho bisogno di una pausa'. Ma lui continuava a camminare", ha raccontato la donna. "Ho dovuto accovacciarmi. Si è avvicinato, si è tolto la giacca e ha detto: 'Ti proteggerò io'. Ho pensato che fosse tutto strano. E ho pensato: 'Ho rovinato il mio colloquio'".