Tara Reid e lo spettro della “droga dello stupro”: un allarme che non accenna a svanire

Non solo Tara Reid - L'attice di American Pie ha dichiarato di essere stata drogata in un bar di un hotel a Chicago: avrebbe lasciato il bicchiere incustodito, al suo ritorno ha trovato un tovagliolo sopra e poco dopo ha perso coscienza. Ma non è l'unica donna dello spettacolo. Asia Argento ha affermato che il regista Rob Cohen le avrebbe dato “droga dello stupro durante le riprese del film xXx. Una denuncia molto grave, ma Cohen ha negato le accuse. Anche Vladimir Luxuria ha detto che “alcuni anni fa” qualcuno le ha messo GHB nel drink senza che lei lo sapesse. In una puntata di Cartabianca, Luxuria ha raccontato di aver lasciato un drink incustodito in un locale privè, di essersi poi ritrovata a casa senza ricordare come ci fosse arrivata. E poi diverse donne legate al caso Bill Cosby, in anni passat, hanno accusato l'attore di aver somministrato loro pillole (o sostanze simili) per renderle incoscienti prima di abusi sessuali.