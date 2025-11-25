L'attrice di "American Pie" Tara Reid: "Sono stata drogata in un hotel a Chicago"

Tara Reid, l'attrice celebre per la saga di "American Pie"
L'attrice americana denuncia di aver perso conoscenza dopo un drink in un hotel dell'Illinois. La polizia conferma l’intervento e avvia accertamenti preliminari, mentre emergono nuovi dettagli sul ricovero
Tara Reid, attrice nota per "American Pie", ha dichiarato di essere stata drogata mentre si trovava in un hotel della zona di Chicago. Il sito Tmz ha diffuso un video della Reid, in stato confusionale e in evidente difficoltà, mentre veniva aiutata da membri dello staff dell'hotel e poi trasferita su una barella dai paramedici. Trasportata in ospedale, sarebbe stata dimessa qualche ora dopo in condizioni stabili. Secondo il rappresentante dell'attrice, Tara Reid potrebbe essere stata drogata con qualcosa messo, a sua insaputa, nel suo drink. La polizia locale ha confermato l'intervento e l'apertura di accertamenti preliminari.
Secondo le dichiarazioni riportate dai media statunitensi, Reid si trovava al bar dell'hotel quando avrebbe lasciato incustodito il drink per pochi minuti, trovandolo poi con un tovagliolo sopra. Pochi istanti dopo, l'attrice avrebbe iniziato a sentirsi disorientata fino a perdere conoscenza. Reid ha raccontato di aver realizzato solo in ospedale cosa fosse accaduto, spiegando che, secondo quanto riferitole dallo staff medico, sarebbe stata drogata. L'episodio, ha detto, è stato vissuto come "terrificante" e "assolutamente inatteso".
La polizia di Rosemont ha confermato di aver risposto a una chiamata per "persona malata" proveniente dall'hotel e di aver assistito al trasferimento in ambulanza. Le autorità hanno aggiunto che sono iniziati accertamenti preliminari, anche se al momento non è stato reso noto alcun dettaglio su eventuali sostanze trovate o analisi tossicologiche. Gli investigatori stanno ora ricostruendo la dinamica esatta della serata, comprese le testimonianze del personale dell'hotel e degli altri presenti al bar.
Il portavoce di Tara Reid ha confermato la presentazione di una denuncia e ha spiegato che l'attrice sta collaborando con le autorità. Ha inoltre chiesto "rispetto e privacy" mentre la star si riprende dall'episodio. Il team dell'attrice ha definito l'accaduto "un grave atto di violenza" e ha sottolineato che Reid "vuole assicurarsi che ciò che è successo non accada ad altri".
Tara Reid, classe 1975, è un volto noto del cinema e della televisione americana degli anni Duemila. Nata a Wyckoff, nel New Jersey, ha iniziato la carriera da bambina partecipando a spot pubblicitari e piccoli ruoli tv, fino ad approdare al grande schermo negli anni Novanta. La fama internazionale è arrivata nel 1999 con "American Pie", in cui interpretava Vicky, uno dei personaggi più iconici della saga. Da lì è diventata uno dei volti riconoscibili del teen cinema dell'epoca, prendendo parte anche a titoli come "Il grande Lebowski", "American Pie 2" e "Van Wilder". Nel corso degli anni ha alternato cinema indipendente, ruoli televisivi e reality show, diventando una figura molto pop nell'immaginario collettivo. Negli ultimi tempi la sua carriera si è concentrata su produzioni più piccole e partecipazioni a progetti legati alla cultura pop e al fandom.
Nel corso della sua carriera, Tara Reid ha affrontato periodi complessi legati alla salute e all'immagine corporea. In diverse interviste l'attrice ha raccontato di essere stata vittima di forte pressione mediatica riguardo al suo corpo, un'attenzione costante che l'ha portata a un rapporto difficile con il proprio aspetto. Negli anni Duemila la stampa americana ha speculato molto sulle sue condizioni fisiche, parlando di forte magrezza e possibili disturbi alimentari. Reid, all'epoca, confermò di aver attraversato momenti di fragilità, spiegando di aver avuto difficoltà a mantenere un equilibrio e di essersi sentita sotto esame da parte dell'industria e dei media. Pur non entrando mai nei dettagli clinici, sottolineò in più occasioni quanto il body shaming e le critiche alla sua immagine abbiano inciso sul suo benessere personale. Negli anni successivi l'attrice ha affermato di sentirsi più forte e più consapevole, continuando a chiedere rispetto per la salute mentale e fisica delle persone esposte alla luce dei riflettori.