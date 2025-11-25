L'attrice di "American Pie" Tara Reid: "Sono stata drogata in un hotel a Chicago"

Nel corso della sua carriera, Tara Reid ha affrontato periodi complessi legati alla salute e all'immagine corporea. In diverse interviste l'attrice ha raccontato di essere stata vittima di forte pressione mediatica riguardo al suo corpo, un'attenzione costante che l'ha portata a un rapporto difficile con il proprio aspetto. Negli anni Duemila la stampa americana ha speculato molto sulle sue condizioni fisiche, parlando di forte magrezza e possibili disturbi alimentari. Reid, all'epoca, confermò di aver attraversato momenti di fragilità, spiegando di aver avuto difficoltà a mantenere un equilibrio e di essersi sentita sotto esame da parte dell'industria e dei media. Pur non entrando mai nei dettagli clinici, sottolineò in più occasioni quanto il body shaming e le critiche alla sua immagine abbiano inciso sul suo benessere personale. Negli anni successivi l'attrice ha affermato di sentirsi più forte e più consapevole, continuando a chiedere rispetto per la salute mentale e fisica delle persone esposte alla luce dei riflettori.