L'attrice di "American Pie" Jasmine Mooney in cella per 12 giorni al confine con il Messico

Disavventura da incubo per Jasmine Mooney, attrice canadese nota per aver partecipato a film come "American Pie". La Mooney è stata trattenuta per 12 giorni dalle autorità dell'immigrazione statunitense, al confine con il Messico. Tutta colpa del visto di lavoro scaduto e della stretta dell'amministrazione Trump sugli immigrati illegali. Il visto della Mooney sarebbe stato revocato a novembre mentre era in viaggio da Vancouver a Los Angeles, e lei stava cercando di presentare una nuova domanda. Una volta arrestata l'attrice si è trovata a fronteggiare delle condizioni di detenzione al limite dell'inumano. "Non ho mai visto in vita mia qualcosa di così disumano - ha raccontato lei a una tv di San Diego -. Sono stata messa in una cella e ho dovuto dormire su una stuoia senza coperte, senza cuscini, con un foglio di alluminio avvolto sul mio corpo come un cadavere per due giorni e mezzo".