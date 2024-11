"Adesso sono pulito, questo dicembre saranno 10 anni che sono sobrio. Mi sono fermato a 60 anni e da allora non ho più avuto ricadute. Le cose si stanno mettendo bene per me ora. Questo è l’ultimo capitolo, se ne avrò altri 30 anni che cosa voglio fare? Mia madre è arrivata a 97 anni", ha continuato. Una svolta che ha coinvolto anche altri aspetti della sua vita: "Sto facendo del mio meglio, non solo con l'alcol. Circa due anni fa il mio caro amico Lenny Kravitz, mi ha detto: 'Voglio metterti in contatto con un allenatore'. Lui prepara i pasti per me e ci stiamo allenando. Mi sento come se stessi diventando sempre più forte".