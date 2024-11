Ridley Scott torna nell'Antica Roma: al cinema il sequel "Il Gladiatore 2"

Trent'anni dopo il sacrificio di Massimo Meridio entra in scena Lucius, il nipote dell'imperatore Commodo (nella pellicola del 2000 il giovane aveva 12 ann). È finito tra i gladiatori dopo che i tirannici imperatori Caracalla e Geta hanno preso in ostaggio Roma; la scintilla della riscossa e dell'antico onore sono affidati alla sua spada e al suo ardore. Dopo l'addio di Russell Crowe, il cui personaggio muore nel film originale, il nuovo gladiatore è l'astro nascente Paul Mescal, 28 anni. Interpreta il ruolo del giovane Lucio, nipote di Marco Aurelio e figlio di Lucilla, che viene ridotto in schiavitù in seguito alla conquista della Numidia. "Quando ho visto la sequenza di apertura del film - ha detto Mescal durante un'anteprima a New York - mi sono detto, 'ok siamo nelle mani di un maestro'". Ha aggiunto che ricorderà per tutta la vita il momento in cui il suo agente gli ha comunicato che sarebbe stato lui il protagonista del film. Inizialmente era come in uno stato di incoscienza. "La mattina dopo mi sono svegliato - continua - e ho esclamato, 'oh c...'. È quando cominci a trattenere il respiro, vai avanti con il lavoro che stai facendo in altri ruoli, ma ti rendi anche conto della magnitudine del nuovo progetto". E ora nel suo curriculum può anche inserire di aver imparato a cavalcare.