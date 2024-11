Denzel Washington ha svelato di volersi ritirare, anche se non è chiaro quando: "Non so quanti altri film farò. Probabilmente non molti, ma voglio fare cose che non ho ancora fatto... ", ha detto l'attore 69enne in una intervista al talk Show Australia's Today, elencando le pellicole e i progetti già in essere o per cui ha già preso accordi e per i quali lavorerà fino al suo addio alle scene: "Black Panther 3" tra questi.