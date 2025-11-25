L'Europa si colora di arancione per la lotta alla violenza sulle donne

Nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'Unione europea "rinnova la sua determinazione a porre fine a ogni forma di violenza contro le donne" e a "garantire che ogni persona possa vivere libera dalla paura e dal dolore". Lo hanno dichiarato in una nota congiunta la vice presidente della Commissione Ue Roxana Mînzatu, la Commissaria per la parità Hadja Lahbib e l'Alta rappresentante dell'Ue Kaja Kallas. "La violenza di genere è inaccettabile" hanno sottolineato, ricordando che in Europa "una donna su tre" l'ha subita. "Per porre fine a questa situazione è necessario agire. L'Ue - hanno rimarcato - sta adottando misure concrete, dalla prevenzione e protezione all'applicazione delle norme e alla responsabilizzazione".