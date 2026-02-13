Parigi, gendarme aggredito all'Arco di Trionfo: si indaga per terrorismo

L'episodio è avvenuto poco dopo le 18 di venerdì 13 febbraio, mentre veniva ravvivata la fiamma del Milite ignoto sotto l'Arco di Trionfo. L'individuo ha minacciato un gendarme con il coltello. Un secondo agente ha aperto il fuoco sull'individuo ferendolo. L'uomo, che è stato trasferito in ospedale, è in condizione critiche.