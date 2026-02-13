Parigi, gendarme aggredito all'Arco di Trionfo: si indaga per terrorismo
L'aggressione è avvenuta ai piedi del monumento storico in Place Charles de Gaulle. Colpito il militare di guardia al Milite ignoto
La procura dell'antiterrorismo francese ha assunto la guida dell'inchiesta aperta dopo che un uomo armato di coltello è stato neutralizzato dalla gendarmeria per aver minacciato un agente nei pressi dell'Arco di Trionfo a Parigi. Lo ha riferito l'emittente televisiva BfmTv.
L'episodio è avvenuto poco dopo le 18 di venerdì 13 febbraio, mentre veniva ravvivata la fiamma del Milite ignoto sotto l'Arco di Trionfo. L'individuo ha minacciato un gendarme con il coltello. Un secondo agente ha aperto il fuoco sull'individuo ferendolo. L'uomo, che è stato trasferito in ospedale, è in condizione critiche.