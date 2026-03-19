Due dei tre uomini coinvolti hanno scelto di restare anonimi. Uno di loro ha dichiarato di aver subito comportamenti inappropriati ripetuti nel corso di diversi anni, tra il 2000 e il 2005. Un altro testimone ha raccontato di aver incontrato Spacey durante un seminario teatrale a Londra e di aver riportato conseguenze psicologiche e perdite economiche dopo un presunto episodio avvenuto nel 2008. Entrambi i racconti si inseriscono nel periodo in cui l'attore era direttore artistico del Old Vic, ruolo ricoperto dal 2004 al 2013.