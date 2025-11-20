Kevin Spacey senza una fissa dimora dopo lo scandalo sessuale: "Vivo in hotel, negli Airbnb, vado dove c'è lavoro"

Quando nel 2017 sono emerse le prime accuse, la carriera di Spacey ha subito un arresto brusco. I progetti in corso sono stati interrotti e nuove opportunità non sono più arrivate. Anche dopo aver affrontato vari procedimenti giudiziari (alcuni conclusi con esiti favorevoli per l’attore) la situazione non è cambiata: il danno reputazionale, dice, ha continuato a pesare come una porta chiusa. Secondo il racconto, la difficoltà maggiore non sarebbe solo economica, ma emotiva: ricostruire un’identità professionale quando la percezione pubblica è ancora segnata dal passato.