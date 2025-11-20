Kevin Spacey senza una fissa dimora dopo lo scandalo sessuale: "Vivo in hotel, negli Airbnb, vado dove c'è lavoro"

Spacey si dichiara non colpevole di abusi sessuali
© IPA
© IPA
L’attore premio Oscar rivela le sue difficoltà e le incertezze economiche sette anni dopo lo scoppio dello scandalo sessuale
© IPA
Kevin Spacey torna a parlare del periodo più difficile della sua carriera. Dopo le accuse di cattiva condotta sessuale che, dal 2017 in poi, hanno stravolto la sua immagine pubblica e i suoi progetti professionali, l’attore racconta oggi una condizione di profonda precarietà. In un’intervista riportata da Page Six, l’attore confessa di non avere più una casa stabile: “Vivo in hotel, in case in affitto. Non ho una dimora vera”. Una frase che fotografa il presente di un uomo che per anni ha abitato i palchi e i set di mezzo mondo.
Quando nel 2017 sono emerse le prime accuse, la carriera di Spacey ha subito un arresto brusco. I progetti in corso sono stati interrotti e nuove opportunità non sono più arrivate. Anche dopo aver affrontato vari procedimenti giudiziari (alcuni conclusi con esiti favorevoli per l’attore) la situazione non è cambiata: il danno reputazionale, dice, ha continuato a pesare come una porta chiusa. Secondo il racconto, la difficoltà maggiore non sarebbe solo economica, ma emotiva: ricostruire un’identità professionale quando la percezione pubblica è ancora segnata dal passato.
Kevin Spacey rivela di vivere all’interno di una sorta di geografia mobile: un posto per qualche giorno, un altro per qualche settimana, e poi di nuovo la valigia. Una condizione che definisce "necessaria", non scelta. Nonostante questo, non parla di resa. Anzi: sostiene di voler continuare a cercare spazi, occasioni, collaborazioni. "Sto andando dove c’è lavoro", afferma, lasciando intendere che la volontà di rientrare stabilmente nel mondo dello spettacolo non è venuta meno.
L'attore di "American Beauty", 66 anni, è stato accusato da oltre 30 uomini, tra cui l'attore di "Star Trek: Discovery" Anthony Rapp, di comportamento inappropriato o violenza sessuale, con accuse che hanno iniziato a emergere nel 2017. Netflix ha infine eliminato l'iconico ruolo di Kevin Spacey nella popolarissima serie "House of Cards", che si è conclusa nel 2018 con la sua co-protagonista Robin Wright al timone al suo posto. L'attore è stato dichiarato non colpevole di aggressione a quattro uomini nel luglio 2023, in un importante processo nel Regno Unito, e dichiarato non responsabile in una causa del 2022 a New York. Secondo il Telegraph, l'attore di "I Soliti Sospetti" si è esibito in un resort a Limassol, Cipro, questa settimana, nel tentativo di voltare pagina.
© IPA
© IPA