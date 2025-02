Kevin Spacey senza pace, nuova causa per presunti abusi

Al momento, i dettagli delle nuove accuse non sono noti, ma si sa che il denunciante si è affidato allo studio legale britannico Fieldfisher. Spacey, noto per i suoi ruoli in "American Beauty" e "House of Cards", ha sempre proclamato la sua innocenza riguardo a tutte le accuse di abusi o molestie, ammettendo solo comportamenti spregiudicati e inappropriati con attori più giovani, comparse e aspiranti artisti incontrati in occasioni di lavoro e feste nel mondo dello spettacolo. Nel 2023, è stato assolto da un controverso processo penale a Londra riguardo ad accuse presentate da altre presunte vittime. Inoltre, la giustizia americana aveva già rigettato l'anno precedente a New York una causa da 40 milioni di dollari per presunti abusi sessuali avvenuti negli Stati Uniti.