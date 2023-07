Kevin Spacey testimonia a Londra: "Contro di me accuse folli"

La testimonianza di Kevin Spacey

L'attore deve rispondere di una dozzina d'imputazioni, sulla base d'indizi raccolti in due tranche dalla polizia britannica: dapprima su episodi di presunta aggressione sessuale ai danni di un aspirante attore fra il 2001 e il 2004; poi su altri quattro asseriti abusi denunciati da tre giovani uomini negli ultimi mesi in riferimento a fatti che sarebbero avvenuti dal 2005 al 2013. Incalzato dalle domande, Spacey si è mostrato calmo e ha riconosciuto di aver avuto interazioni "intime" almeno con un accusatore. In seguito, ha poi ammesso il consumo di alcolici e cannabis. Ma ha negato d'aver avuto comportamenti "violenti, aggressivi o dolorosi", limitandosi a descriversi come una persona dalla "grande" inclinazione "a flirtare".