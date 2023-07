Le dichiarazioni di una presunta vittima

Secondo la ricostruzione della presunta vittima, nonostante avesse chiarito a Kevin Spacey che le sue avance erano indesiderate, l'attore avrebbe comunque insistito rta palpeggiamenti e atteggiamenti molesti. L'uomo, di cui non è stata rivelata l'identità per ragioni legali, ha descritto la star come una "persona sfuggente, subdola, difficile". E ancora: era "risaputo che non aveva buone intenzioni". Secondo il racconto della vittima: "Il suo personaggio in 'Seven' è un po' così", aggiungendo: "Un po' inquietante".