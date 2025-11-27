Kevin Spacey: nuova causa civile a Londra per presunti abusi

Spuntano altre accuse di molestie sessuali contro di lui, da parte di tre uomini
© IPA
Il calvario giudiziario di Kevin Spacey, iniziato sette anni fa, non è ancora finito. L'attore dovrà infatti affrontare in sede civile l'accusa di molestie sessuali avanzata da tre uomini presso l'Alta Corte di Londra. Gli uomini, secondo quanto riportato dalla BBC, hanno citato in giudizio l'attore, sostenendo di essere stati molestati tra il 2000 e il 2013. Durante un'udienza, un giudice ha suggerito il 12 ottobre 2026 come data provvisoria per il processo. Le accuse dei tre si aggiungono a quella dell'attore Ruari Cannon, che a febbraio ha deciso di fare causa a Spacey per ottenere un risarcimento.
Lo attendono quindi mesi difficili, dopo che la sua carriera è andata in frantumi ed è stato costretto a mettere all'asta la villa dove abitava per coprire i debiti. Le accuse potrebbero essere trattate in un unico processo oppure in tre processi consecutivi, per esaminare ciascun caso separatamente. Spacey nega tutte le accuse di cattiva condotta a suo carico. In un altro contesto, nel 2023, era stato assolto da nove capi d'accusa per reati sessuali in un processo penale. Due degli uomini che avevano accusato l'attore vincitore dell'Oscar durante il processo penale hanno avviato anche cause civili presso l'Alta Corte.
Un uomo, conosciuto come 'LNP', sostiene che Spacey lo abbia "molestato deliberatamente" in circa 12 occasioni tra il 2000 e il 2005. Un altro, identificato come 'GHI', afferma di aver incontrato Spacey tramite un laboratorio teatrale all'Old Vic di Londra e dichiara di aver "subito danni psichiatrici e perdite economiche" a causa di una molestia avvenuta nel 2008. L'uomo aveva già citato Spacey in giudizio nel 2022, ma il suo caso era stato sospeso quando erano state presentate le accuse penali.
Il terzo uomo, Ruari Cannon, ha invece rinunciato al diritto all'anonimato e sostiene che Spacey lo abbia palpeggiato a una festa. Sarebbe successo dopo la serata di anteprima dello spettacolo di Tennessee Williams "Sweet Bird of Youth" all'Old Vic, dove l'uomo ha recitato nel 2013. Cannon ha anche partecipato a un documentario di Channel 4, "Spacey Unmasked", nel 2024. L'attore protagonista di 'House of Cards' ha dichiarato che l'accusa è "ridicola e che il fatto non è mai accaduto".