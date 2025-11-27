Kevin Spacey: nuova causa civile a Londra per presunti abusi

Il terzo uomo, Ruari Cannon, ha invece rinunciato al diritto all'anonimato e sostiene che Spacey lo abbia palpeggiato a una festa. Sarebbe successo dopo la serata di anteprima dello spettacolo di Tennessee Williams "Sweet Bird of Youth" all'Old Vic, dove l'uomo ha recitato nel 2013. Cannon ha anche partecipato a un documentario di Channel 4, "Spacey Unmasked", nel 2024. L'attore protagonista di 'House of Cards' ha dichiarato che l'accusa è "ridicola e che il fatto non è mai accaduto".