Ci sono voluti 54 anni perché la giustizia civile riconoscesse Bill Cosby colpevole dell'aggressione sessuale a Donna Motsinger nel 1972. L'ex volto di "I Robinson" non è più solo una leggenda della televisione americana, ma anche simbolo delle battaglie del movimento #MeToo contro la violenza sessuale. Una giuria di Santa Monica, in California, ha stabilito l'attore 88enne responsabile di aver drogato e aggredito sessualmente la donna. Dopo un processo durato quasi due settimane, i giurati hanno assegnato alla vittima delle violenze un risarcimento record di 59,25 milioni di dollari, di cui 17,5 milioni per danni passati, 1,75 milioni per danni futuri e 40 milioni a titolo di danni punitivi. La sentenza arriva quasi cinque anni dopo la liberazione di Cosby da una condanna penale, annullata per motivi procedurali. L'avvocato di Motsinger ha sottolineato il coraggio della donna nell’affrontare un caso così delicato, mentre Cosby ha annunciato il ricorso contro la decisione.