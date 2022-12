Molestie, l'attore Bill Cosby accusato da cinque donne

Cinque donne hanno denunciato l'attore e comico Bill Cosby per molestie sessuali.

Tra loro ci sono anche due ex attrici della serie televisiva "The Cosby Show", nota in Italia come "I Robinson". Quattro accuse risalgono agli anni Ottanta e Novanta, quando l'attore era all'apice del suo successo nel mondo. La quinta azione legale coinvolge Cindra Ladd, una executive di Hollywood, che accusa Cosby di averla stuprata nel 1969.