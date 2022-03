Molestie, Bill Cosby resta in libertà: la Corte Suprema dice no al ricorso

La Corte Suprema di Washington ha rifiutato di prendere in esame il ricorso della procura della Pennsylvania contro l’ultimo appello che aveva portato alla scarcerazione dell’attore per vizio di forma nel processo contro di lui per molestie sessuali. Nel 2021 la Corte Suprema della Pennsylvania aveva cancellato la precedente sentenza di primo grado affermando che il procuratore avrebbe dovuto rispettare un accordo stipulato dal suo predecessore di non portare Cosby davanti al giudice.

Leggi Anche Bill Cosby torna libero: annullata la condanna per violenza sessuale

I togati di Washington non hanno spiegato il motivo per cui hanno deciso di non affrontare il caso. Cosby, che ha 84 anni ed era diventato famoso come il papà buono della serie tv "I Robinson", era stato nel 2018 la prima celebrità condannata per molestie sessuali nell'era del #MeToo.

L'attore era stato riconosciuto colpevole di aver drogato e molestato Andrea Constand, l'allenatrice di una squadra della Temple University, l'ateneo di Philadelfia di cui era un benefattore. Cosby era rimasto in carcere quasi tre anni fino a quando la Corte Suprema della Pennsylvania ne aveva ordinato il rilascio.

Bill Cosby torna libero: annullata la condanna per violenza sessuale Afp 1 di 24 Afp 2 di 24 Afp 3 di 24 Ansa 4 di 24 Ansa 5 di 24 Ansa 6 di 24 Ansa 7 di 24 Ansa 8 di 24 Ansa 9 di 24 Ansa 10 di 24 Ansa 11 di 24 Ansa 12 di 24 Ansa 13 di 24 Ansa 14 di 24 Ansa 15 di 24 Ansa 16 di 24 Ansa 17 di 24 Ansa 18 di 24 Ansa 19 di 24 Ansa 20 di 24 Ansa 21 di 24 Ansa 22 di 24 Ansa 23 di 24 Ansa 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

TI POTREBBE INTERESSARE: