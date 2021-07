Bill Cosby libero, la gioia della "signora Robinson": "Una terribile ingiustizia è stata corretta"

"Una terribile ingiustizia è stata corretta". Così Phylicia Rashad , per anni co-protagonista de "I Robinson" accanto a Bill Cosby , ha accolto la notizia della scarcerazione dell'attore condannato per violenza sessuale. Il tweet dell'attrice ha ovviamente suscitato moltissime critiche social e lei è dovuto intervenire nuovamente per ribadire la sua vicinanza alle vittime di violenza.

A differenza di altri esponenti del mondo di Hollywood, come altri componenti del cast della serie tv la Rashad non ha mai attaccato l'ex compagno di lavoro, tenendo sempre una posizione molto prudente. La sua gioia per la decisione della corte della Pennsylvania di annullare la condanna per violenza sessuale non è stata però apprezzata dai molti colpevolisti.

In un secondo tweet ha così ribadito la sua posizione. "Io supporto completamente le vittime di aggressioni sessuali - ha scritto -. Il mio post non intendeva essere insensibile alla loro verità. Personalmente so da amici e dalla mia famiglia che certi abusi hanno strascichi che durano tutta la vita. Il mio desiderio di cuore è che possano guarire".

