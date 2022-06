Usa, inizia il processo a Bill Cosby: accusato di abusi su minore

A portarlo alla sbarra del tribunale di Santa Monica, in California, Judy Huth , oggi 64enne. Secondo il racconto della donna, che all'epoca aveva 16 anni, i due si incontrarono nel 1975 in un parco di Los Angeles dove l'attore stava girando un film. Pochi giorni dopo, Cosby le avrebbe fatto bere alcolici, per poi portarla nella famosa villa di Playboy, dove usò la mano della ragazza per compiere un atto sessuale su di lui.

La Huth ha sporto denuncia nel 2014 ma, a causa di diversi ritardi dovuti anche alla pandemia di Covid, il processo inizia solo oggi. Dal canto suo, Cosby ha sempre ammesso di aver conosciuto la ragazza, ma

ha negato fortemente di aver abusato sessualmente di lei

. E inoltre, secondo la difesa dell'attore, la Huth all'epoca dei fatti avrebbe avuto 18 anni e non 16. Aspetto che ridimensionerebbe le accuse nei suoi confronti.

E' ormai certo che Bill Cosby non si presenterà in aula. Diversi i motivi: in primo luogo perché, per i giudici, non è necessario, ma anche a causa della sua malattia. I legali hanno, infatti, precisato che l'85enne ha

un glaucoma

che lo ha reso cieco.