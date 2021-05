Bill Cosby non ammette le violenze sessuali: negata la libertà condizionale

Bill Cosby in tribunale, la sentenza è vicina: lʼattore rischia oltre 10 anni di carcere -afp 1 di 15 -afp 2 di 15 -afp 3 di 15 -afp 4 di 15 -afp 5 di 15 -afp 6 di 15 -afp 7 di 15 -afp 8 di 15 -afp 9 di 15 -afp 10 di 15 -afp 11 di 15 -afp 12 di 15 -afp 13 di 15 -afp 14 di 15 -afp 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nessuna libertà condizionale per Bill Cosby, che continuerà a restare chiuso in cella. L'attore 83enne si rifiuta infatti di partecipare a sessioni per colpevoli di reati sessuali, condizione necessaria per la sospensione della pena detentiva. Cosby sta scontando una pena da tre a dieci anni in un carcere della Pennsylvania per aver drogato e violentato nel 2004 nella sua abitazione un'ex impiegata della Temple University.