Eddie Murphy prende in giro Bill Cosby: "Chi è il padre d'America, adesso?" | Lui reagisce su Instagram: "Sei uno schiavo di Hollywood"

Frecciatina al vetriolo, durante il Saturday Night Live , di Eddie Murphy nei confronti di Bill Cosby , attualmente in carcere per stupro. L'attore di "Dottor Dolittle", tornato allo show dopo 35 anni e noto per la sua imitazione perfetta di Cosby, ha detto: "Chi è il padre d'America adesso?" . Una battuta che il comico caduto in disgrazia non ha apprezzato. Attraverso il suo portavoce infatti è giunta su Instagram la risposta: "Schiavo di Hollywood"...



Murphy che al SNL ha trascorso ben 4 anni dal 1980 al 1984, esibendosi in memorabili imitazioni di moltissimi personaggi famosi, ha fatto un ritorno in pompa magna nell'ultima puntata del 2019 del noto show della NBC. Durante la serata l'attore ha spiegato di avere dieci figli (“undici se contiamo Kevin Hart!”) aggiungendo: “Se trent’anni fa mi avessero detto che sarei diventato un papà casalingo noioso... e che Bill Cosby sarebbe finito in prigione, avrei accettato la scommessa”. Poi, imitando Cosby ha esclamato: “Chi è il papà d’America ora?!” riferendosi all'appellativo che era stato assegnato a Cosby sulla base del suo personaggio più famoso.



La risposta del portavoce del comico, Andrew Wyatt, non si è fatta attendere. Wyatt ha pubblicato sul profilo ufficiale di Bill Cosby una lettera in cui critica Murphy per le battute e spiega come Cosby "abbia rotto le barriere di colore nell'industria dello spettacolo" in modo che Murphy e altri comici come Dave Chappelle e Kevin Hart potessero esibirsi.

Le battute di Murphy risulterebbero quindi "denigratorie", si legge nella dichiarazione: "Si potrebbe pensare che al signor Murphy sia stata concessa la libertà di lasciare la piantagione, in modo da poter prendere le proprie decisioni, ma ha deciso di vendersi di nuovo a Hollywood. Schiavo."

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI