Si addormenta sul tram a Firenze: 17enne trascinato fuori e violentato | Arrestato il presunto aggressore

Intontito dall'alcol si è addormentato sulla tramvia a Firenze e, al risveglio, si è ritrovato sotto a un cavalcavia, in balìa di uno sconosciuto che stava approfittando di lui. Il caso risale alle prime ore del 14 febbraio, la vittima è un 17enne. Stando a quanto ricostruito, tutto è successo nei pressi del parcheggio scambiatore vicino al capolinea della linea T2, alla periferia del capoluogo toscano. Grazie alle telecamere di videosorveglianza cittadine, il presunto aggressore è stato individuato dalla polizia: si tratta di un 32enne del Marocco, in Italia da tre anni e con alle spalle una condanna per reati contro il patrimonio e diverse denunce. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale su minore.