Svizzera, pagare (circa 30 euro) per vedere online stupri di minori: il pericoloso fenomeno

La Radio Télévision Suisse ha indagato sul fenomeno, partendo dal caso citato. Proprio per quest'ultimo, gli inquirenti svizzeri erano pronti a recarsi nelle Filippine, ma pare non sia stato possibile. "C'è una certa delusione. Sappiamo che ci sono probabilmente una trentina di vittime, ma sfortunatamente non siamo riusciti a identificarle per mancanza di collaborazione delle autorità filippine", ha dichiarato il già portavoce della polizia cantonale vodese Jean-Christophe Sauterel. A recarsi sul posto è stata, quindi, la trasmissione di Rts Mise au Point,che ha raccolto diverse testimonianze, come quella di una bambina che ai tempi aveva 8 anni: "La prima volta, mio zio mi ha chiamata nella sua camera al secondo piano. Mi ha mostrato il suo cellulare e ho visto uno straniero. Ho dovuto dire ciao e mostrare il mio ombelico. Poi hanno tolto i miei vestiti uno per uno".