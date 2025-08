Torino, pedopornografia online: arrestato un medico

La polizia di Torino ha arrestato medico di 40 anni indagato per aver realizzato contenuti multimediali realizzati sfruttando alcuni minori e per detenzione di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico scaricato online. Le indagini sono durate più di due anni e hanno fatto luce su azioni compiute dall'indagato per oltre 12 anni all'interno di comunità pedofile attive nel dark web. Il 40enne sfruttava la condizione di anonimato in Rete, utilizzando il protocollo di navigazione Tor.