Francia, un ex chirurgo condannato a 20 anni per pedofilia: oltre 300 le vittime

Al momento della pronuncia della sentenza l'ex chirurgo era nel box degli imputati, vestito di nero. Le Scouarnec è stato incriminato, in particolare, per 111 stupri e 189 aggressioni sessuali in una dozzina di ospedali in Francia. Il suo è uno tra i più importanti processi per un caso di pedocriminalità mai celebrati in Francia. Il cosiddetto "chirurgo di Jonzac", dal nome del piccolo comune di Charente-Maritime dove lo scandalo venne alla luce nel 2017, è stato anche riconosciuto responsabile della morte di due vittime, una per overdose e l'altra per suicidio.