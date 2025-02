Pedofilia, via al processo in Francia per un ex chirurgo: è accusato di violenze sessuali su 300 giovani durante le anestesie

La maggior parte delle vittime, 299 secondo i verbali, erano minorenni al momento dei fatti, 256 di loro avevano meno di 15 anni e - quando Le Scouarnec approfittava di loro - erano addormentate o in fase di risveglio dall'anestesia. Il chirurgo, 74 anni, ha confessato la sua responsabilità nella maggior parte degli stupri e aggressioni sessuali di cui dovrà rispondere per 4 mesi davanti al tribunale penale.



Già condannato nel 2020 a Saintes, nel centro-ovest della Francia, a 15 anni di carcere per stupri e violenze su 4 bambini, fra i quali due sue nipoti, l'ex medico è alla sbarra per fatti risalenti al periodo fra il 1989 e il 2014 in diversi ospedali dell'ovest del Paese, soprattutto in Bretagna.