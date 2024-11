Francia, drogava la moglie per farla stuprare da decine di uomini: chiesti 20 anni di carcere

Da due mesi i media francesi e di tutto il mondo raccontano l'indicibile che è stato descritto nell'aula di tribunale, quello che per tanti anni è avvenuto nel sud della Francia. Una donna, sedata a ripetizione e a sua insaputa dal marito per 10 anni, decine e decine di uomini reclutati e convocati su un sito di incontri che ora è stato bandito dal web, per stuprarla a turno. Alcuni sono tornati più volte, un tale Jerôme - uno dei 50 imputati presenti in aula, soltanto una parte del totale - ha ammesso di essere tornato sei volte: "Non perché mi piacesse stuprare, ma perché la mia sessualità era incontrollabile", ha ammesso l'uomo al processo.



Il processo e la richiesta di condanna Molti di questi 50 "frequentatori" di casa Pelicot - compreso Jerôme - rischiano una pena non molto inferiore a quella del marito di Gisèle. Il quale avrebbe personalmente commesso di persona una buona metà degli stupri, quando non si limitava a filmare e poi catalogare i video in cui i suoi "invitati" approfittavano dello stato in cui lui riduceva Gisèle.