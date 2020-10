Catania, blitz contro la pedopornografia online: 3 arresti e 17 denunce

Venti persone denunciate, tre delle quali arrestate in flagranza per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico e istigazione a pratiche di pedofilia, e numerosi stranieri segnalati alle autorità degli Stati di residenza. E' il bilancio dell'operazione "Scacco matto" contro la pedopornografia online condotta dalla polizia in diverse regioni italiane e coordinata dalla Procura distrettuale di Catania.

Sequestri e perquisizioni in tutta Italia Sono stati effettuati sequestri e perquisizioni a Bolzano, Brescia, Catania, Chieti, Como, Lecco, Milano, Napoli, Parma, Pisa, Roma, Savona, Sassari, Torino, Treviso e Varese oltre che in altre città straniere.

Foto e video scambiati nel dark web L'indagine è frutto di una lunga attività sotto copertura, con gli indagati che utilizzavano sistemi di anonimi come Tor e Vpn e servizi di messaggistica crittografata per scambiarsi tra loro foto e video di natura pedopornografica, catalogati in base a criteri di età, sesso ed etnia, con contenuti raccapriccianti di abusi su minori, anche neonati, alcuni dei quali vittime di pratiche di sadismo.

Raccontavano le loro esperienze con minori In diverse occasioni condividevano racconti di loro esperienze sessuali con minorenni. Durante le indagini agenti della polizia postale di Catania e del centro nazionale di contrasto alla pedofilia online di Roma, grazie ad una meticolosa ricerca, raccolta e analisi di dati, sono riusciti anche a localizzare alcuni dei luoghi degli abusi e a identificare tre vittime.