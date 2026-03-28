Civitanova Marche, 26enne trovata senza vita in un bed and breakfast

Alle 9.45 il 118 ha allertato la polizia di Stato. Gli agenti della volante del Commissariato di Civitanova Marche hanno confermato il decesso della giovane, di origini italiane, presente nella struttura. Sul posto è intervenuto il medico legale, insieme al personale dell’Anticrimine e della Polizia Scientifica, per accertare le cause della morte. Le indagini proseguono per chiarire con precisione le circostanze della tragedia.