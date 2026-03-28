Civitanova Marche, 26enne trovata senza vita in un bed and breakfast
Polizia e medico legale al lavoro per chiarire le cause del decesso: probabile overdose
© Ansa
Nella mattinata di sabato 28 marzo, una giovane donna di 26 anni è stata trovata senza vita in una stanza di un bed & breakfast a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Dalle prime verifiche, il corpo non presenta segni di violenza e il decesso potrebbe essere legato a un’overdose.
Allarme e intervento
Alle 9.45 il 118 ha allertato la polizia di Stato. Gli agenti della volante del Commissariato di Civitanova Marche hanno confermato il decesso della giovane, di origini italiane, presente nella struttura. Sul posto è intervenuto il medico legale, insieme al personale dell’Anticrimine e della Polizia Scientifica, per accertare le cause della morte. Le indagini proseguono per chiarire con precisione le circostanze della tragedia.