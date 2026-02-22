Macerata, picchia la madre per il suo 20esimo compleanno e scappa: ritrovato morto in mare

Il giovane di circa 20 anni ha aggredito brutalmente a pugni la madre durante una lite in casa a Pollenza, Macerata, e poi è scappato verso la costa a Civitanova Marche dove era stato visto l'ultima volta nella zona del porto. L'aggressione è avvenuta nella tarda serata di venerdì quando il padre del ragazzo e marito della donna ferita ha trovato la moglie esanime e ferita al volto: è stata poi trasferita in gravi condizioni all'ospedale di Macerata dove è mantenuta in stato di sedazione.