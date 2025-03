Torino, a sette anni chiama la polizia: "Il papà picchia la mamma" e per l'uomo scatta il divieto d'avvicinamento

A sette anni chiama la polizia per dire agli agenti che "papà sta picchiando la mamma, venite". Il caso avviene a Torino e a raccontarlo alla "Stampa" è una volontaria in contatto con il piccolo, una donna che dice di non aver mai sospettato nulla della terribile situazione che si viveva quotidianamente in quella famiglia. Nessuno sapeva nulla, né tra le maestre del bambino, né all'oratorio. "Ho telefonato il bimbo per caso - spiega la volontaria - e lui mi ha detto che non poteva stare al telefono: stava per arrivare la polizia perché il padre picchiava la madre".