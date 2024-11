Bologna, la denuncia di una ragazza sui social: "Il mio ex violento è evaso dai domiciliari"

La giovane prosegue: "Non so cosa si aspettano che io faccia e come io possa stare serena nell'andare a lavoro o comunque condurre una vita normale sapendo che lui è a piede libero e che potrei trovarmelo davanti da un momento all'altro". Per la ragazza è incredibile che al suo ex siano stati dati gli "arresti domiciliari nonostante un tentato omicidio, un mandato d'arresto, una latitanza, violenze fisiche e domestiche e lesioni gravi. Non verrà applicato un braccialetto, un dispositivo di sicurezza a me. Mi domando perché in Italia bisogna per forza aspettare la tragedia per muoversi e per fare qualcosa nel giusto modo", conclude.