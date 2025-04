Torino, "mi picchia, voglio morire in ospedale": 80enne accusa il marito dopo 50 anni di violenze

Una storia di violenze e di silenzi arriva da Torino. Una donna, 80enne, nonostante fosse stata maltrattata da suo marito per circa cinquant'anni non aveva mai avuto il coraggio di presentare una denuncia. Fino a pochi giorni prima di morire, quando, ricoverata in ospedale per un tumore, si è confidata con i medici: "Non voglio tornare a casa. Voglio morire in pace, lontano da mio marito che mi picchia da anni". La vittima, come riportato da La Repubblica e Il Corriere di Torino, è morta dopo la malattia nel settembre 2023. Il marito, anche lui 80 anni, è sotto processo per maltrattamenti e la sentenza è prevista per il prossimo 15 aprile.