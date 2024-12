Forio di Ischia, minaccia e picchia la compagna: arrestato un 46enne

Un 46enne è stato arrestato dai carabinieri a Forio di Ischia con l'accusa di avere aggredito la sua compagna 42enne. Intorno alle 22 di martedì sera, una gazzella ha soccorso la donna, trovata per strada in forte stato di agitazione e con un vistoso livido al sopracciglio. La 42enne ha riferito ai militari di essere stata aggredita poco prima dall'uomo in casa, e che quella non era la prima volta, sebbene non lo avesse mai denunciato. Raggiunta l'abitazione, i carabinieri hanno trovato il 46enne in silenzio su una sedia, mentre la tv accesa trasmetteva un film natalizio. Intorno a lui sedie rotte, mobili danneggiati e le macchie di sangue sul pavimento. I militari lo hanno bloccato e arrestato.