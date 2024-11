Cosenza, aggredisce l'ex moglie: figlio chiama i carabinieri e lo fa arrestare

A San Basile (Cosenza) un ragazzo ha chiamato i carabinieri e fatto arrestare il padre per aver picchiato l'ex moglie. Il giovane ha assistito all'ennesima aggressione da parte dell'uomo ed è riuscito a telefonare al 112. Sul posto sono giunti i militari della Compagnia di Castrovillari, davanti ai quali l'uomo ha continuato a inveire contro la donna minacciandola anche di morte. L'aggredita, portata in caserma, ha raccontato di soprusi e violenze subiti per anni durante il matrimonio.