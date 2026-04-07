Caserta, tragedia a Pasquetta: 18enne si accascia e muore davanti al barbecue

Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, sotto gli occhi sconvolti dei presenti. Subito dopo sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti. Al momento, l’ipotesi più probabile resta quella di una morte per cause naturali, ma saranno gli esami a fornire risposte certe.