Caserta, tragedia a Pasquetta: 18enne si accascia e muore davanti al barbecue
Il giovane è collassato mentre attendeva il pranzo, inutili i soccorsi. Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso
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Doveva essere una Pasquetta serena, trascorsa in famiglia tra risate e preparativi. Invece, la giornata si è trasformata in tragedia a Casapulla, nel Casertano, dove un ragazzo di 18 anni è morto improvvisamente. Il giovane si trovava a casa della zia, nei pressi della piazza centrale del paese. Era in attesa del barbecue insieme ai familiari quando, all’improvviso, si è accasciato al suolo.
Soccorsi inutili
Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, sotto gli occhi sconvolti dei presenti. Subito dopo sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti. Al momento, l’ipotesi più probabile resta quella di una morte per cause naturali, ma saranno gli esami a fornire risposte certe.
Esame decisivo
Sulla salma verrà effettuata l’autopsia presso l’istituto di medicina legale di Caserta. L’esame servirà a chiarire cosa abbia provocato il malore fatale che ha spezzato così presto la vita del giovane.