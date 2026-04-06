Pasqua a Roma, sindaco Gualtieri: "Record di presenze: 1,2 milioni di turisti"

"Fortunatamente su questa Pasqua" la guerra non ha inciso. "A Roma abbiamo avuto un altro record con circa 1,2 milioni di presenze, e quasi mezzo milione di arrivi, un aumento rispetto all'anno scorso. Però è chiaro che sono prenotazioni di qualche mese prima". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ospite del programma 10 Minuti su Rete 4. "La nostra città è molto attrattiva. Pensate che mi hanno mandato un filmato di file per vedere la stazione della metropolitana del Colosseo - ha affermato. - Roma cerca di essere attrattiva, per i turisti ma anche per i romani".