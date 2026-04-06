atti osceni in luogo pubblico

Rimini, spiaggia "bollente" a Pasqua: sesso in pieno giorno davanti ai turisti

Dopo diverse segnalazioni, le forze dell'ordine sono arrivate sul posto e hanno interrotto la coppia: denunciati 

06 Apr 2026 - 08:29
© agenzia

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Pasqua tra sole, mare e temperature primaverili: per le decine di turisti che hanno scelto il litorale riminese, è la giornata ideale per la spiaggia. Ma il comportamento insolito di una coppia ha segnato la giornata: due americani sono stati sorpresi all'ora di pranzo a consumare un rapporto sessuale sulla battigia, nonostante la presenza di famiglie e turisti. 

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L'episodio riportato da Riminitoday - stando alle testimonianze di chi si trovava sul posto - è andato avanti per diversi minuti, tra lo sconcerto dei presenti, con i due che sembravano non far caso alla presenza di sconosciuti. I passanti, increduli, in diversi casi li hanno anche ripresi col cellulare, forse per mostrare le prove dell'accaduto alle forze dell'ordine. Diverse segnalazioni hanno portato una pattuglia della polizia a recarsi sulla spiaggia: al loro arrivo, gli agenti hanno interrotto la coppia e proceduto all'identificazione. Da lì, è scattata la denuncia: i due dovranno rispondere del reato di atti osceni in luogo pubblico

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