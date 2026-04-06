Rimini, spiaggia "bollente" a Pasqua: sesso in pieno giorno davanti ai turisti

L'episodio riportato da Riminitoday - stando alle testimonianze di chi si trovava sul posto - è andato avanti per diversi minuti, tra lo sconcerto dei presenti, con i due che sembravano non far caso alla presenza di sconosciuti. I passanti, increduli, in diversi casi li hanno anche ripresi col cellulare, forse per mostrare le prove dell'accaduto alle forze dell'ordine. Diverse segnalazioni hanno portato una pattuglia della polizia a recarsi sulla spiaggia: al loro arrivo, gli agenti hanno interrotto la coppia e proceduto all'identificazione. Da lì, è scattata la denuncia: i due dovranno rispondere del reato di atti osceni in luogo pubblico.

