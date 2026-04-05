Germania, cade albero durante la caccia alle uova di Pasqua: tre morti
Tra le vittime c'è anche una bambina di dieci mesi, il tronco avrebbe ceduto a causa delle raffiche di vento
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Una giornata di festa si è trasformata in tragedia nel nord della Germania. Tre persone hanno perso la vita durante la tradizionale caccia alle uova di Pasqua. L’incidente è avvenuto a Mittelangeln, in un’area boschiva, che in quel momento era frequentata da famiglie e gruppi organizzati alla ricerca del tesoro, quando un albero alto circa 30 metri è improvvisamente crollato su un gruppo di partecipanti, trasformando un momento di svago in una scena drammatica.
La ricostruzione
Secondo le ricostruzioni, circa cinquanta persone si erano riunite per prendere parte all’iniziativa, organizzata anche con il coinvolgimento dell’associazione SterniPark, attiva nel supporto a bambini, giovani e famiglie. L’evento si svolgeva in un clima di condivisione e normalità, tipico delle celebrazioni pasquali, quando il cedimento improvviso dell’albero ha colpito alcuni presenti, cogliendo tutti di sorpresa.
Tra le vittime una bambina di 10 mesi
Il bilancio è pesante: una giovane donna di 21 anni, la sua bambina di dieci mesi e un ragazzo di 16 anni hanno perso la vita a causa delle gravi ferite riportate. Una diciottenne è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche, mentre altre persone hanno riportato lesioni meno gravi. I soccorritori hanno lavorato a lungo per liberare chi era rimasto intrappolato sotto il tronco e prestare assistenza ai feriti, in un contesto reso complesso dalla natura dell’incidente.
L'ipotesi delle raffiche di vento
Le prime ipotesi attribuiscono il crollo alle forti raffiche di vento che interessavano la zona, con condizioni meteorologiche particolarmente instabili e potenzialmente pericolose. Le autorità stanno portando avanti gli accertamenti per chiarire con precisione le cause e verificare eventuali responsabilità, mentre la comunità locale resta profondamente colpita da quanto accaduto. L’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza negli spazi naturali durante eventi pubblici, soprattutto in presenza di condizioni climatiche avverse.