Germania, cade albero durante la caccia alle uova di Pasqua: tre morti

Il bilancio è pesante: una giovane donna di 21 anni, la sua bambina di dieci mesi e un ragazzo di 16 anni hanno perso la vita a causa delle gravi ferite riportate. Una diciottenne è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche, mentre altre persone hanno riportato lesioni meno gravi. I soccorritori hanno lavorato a lungo per liberare chi era rimasto intrappolato sotto il tronco e prestare assistenza ai feriti, in un contesto reso complesso dalla natura dell’incidente.