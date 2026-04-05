sconterà una settimana di detenzione

Frosinone, non paga una multa stradale del 2019: 40enne va in carcere 7 anni dopo

L'uomo deve scontare una pena residua di 7 giorni di detenzione

05 Apr 2026 - 13:13
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Una violazione al Codice della Strada commessa nel 2019. Forse dimenticata. E per questo mai impugnata nelle sedi giudiziarie. Oggi, sette anni dopo, si è trasformata in un arresto eseguito dai Carabinieri di Giuliano di Roma, in provincia di Frosinone. I militari hanno portato nel penitenziario di via Cerreto a Frosinone un 40enne residente a Villa Santo Stefano: lo ha disposto l'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone. Deve scontare una pena residua di 7 giorni di arresto che gli erano stati comminati per quella violazione del Codice della Strada commessa nel 2019 proprio nel territorio di Villa Santo Stefano.

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La violazione del Codice della Strada non era mai stata contestata: la sanzione originaria, di conseguenza mai pagata e col tempo divenuta definitiva, ha reso esecutiva la condanna solo ora.

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Ciò dimostra l'importanza di gestire tempestivamente verbali e atti giudiziari: mancati pagamenti e omissioni possono portare, nel medio e lungo periodo, a misure limitative della libertà personale anche per fatti ritenuti inizialmente "minori".

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