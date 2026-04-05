Una violazione al Codice della Strada commessa nel 2019. Forse dimenticata. E per questo mai impugnata nelle sedi giudiziarie. Oggi, sette anni dopo, si è trasformata in un arresto eseguito dai Carabinieri di Giuliano di Roma, in provincia di Frosinone. I militari hanno portato nel penitenziario di via Cerreto a Frosinone un 40enne residente a Villa Santo Stefano: lo ha disposto l'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone. Deve scontare una pena residua di 7 giorni di arresto che gli erano stati comminati per quella violazione del Codice della Strada commessa nel 2019 proprio nel territorio di Villa Santo Stefano.