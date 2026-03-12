Rombo bianco su sfondo blu, ecco il nuovo cartello stradale sulle strade europee

Storicamente presente sulle strade di Stati Uniti e Canada, il rombo bianco su sfondo blu indica le corsie Hov (High Occupancy Vehicle, veicolo, cioè ad alta occupazione) ha fatto le sue prime apparizioni sulle strade francesi, prima in via sperimentale poi in maniera permanente, pronto a una rapida diffusione sulle arterie stradali di tutta Europa. Al momento è già stata segnalata la sua presenza in Germania e in Spagna. Si tratta di un cartello stradale che indica una restrizione su corsie appositamente segnalate, solitamente poste a sinistra, e per i trasgressori le multe sono salate. Centotrentacinque euro in Francia per chi non lo rispetta, 200 in Spagna.