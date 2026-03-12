Rombo bianco su sfondo blu, ecco il nuovo cartello stradale sulle strade europee

Nel nuovo Codice della Strada inasprite le sanzioni
E' approdato in Francia dal Nordamerica il misterioso segnale che sorprende gli automobilisti del Vecchio Continente (e batosta i trasgressori)
Un rombo bianco su uno sfondo blu. Spesso accompagnato da fasce orarie o numeri come 2+/3+. E' questo il nuovo cartello stradale approdato in Francia direttamente dal Nordamerica e che sta invadendo le arterie di tutta Europa, mettendo in difficoltà gli automobilisti del Vecchio Continente. E il loro portafoglio. Ecco di cosa si tratta.
Storicamente presente sulle strade di Stati Uniti e Canada, il rombo bianco su sfondo blu indica le corsie Hov (High Occupancy Vehicle, veicolo, cioè ad alta occupazione) ha fatto le sue prime apparizioni sulle strade francesi, prima in via sperimentale poi in maniera permanente, pronto a una rapida diffusione sulle arterie stradali di tutta Europa. Al momento è già stata segnalata la sua presenza in Germania e in Spagna. Si tratta di un cartello stradale che indica una restrizione su corsie appositamente segnalate, solitamente poste a sinistra, e per i trasgressori le multe sono salate. Centotrentacinque euro in Francia per chi non lo rispetta, 200 in Spagna.
I veicoli ad alta occupazione sono i mezzi con minimo a bordo due persone (conducente più almeno un passeggero), trasporti pubblici e taxi, mezzi per persone con mobilità ridotta, veicoli elettrici o a bassissime emissioni, spesso identificati dal bollino ambientale come il Crit'Air francese (il certificato, cioè, di qualità dell'aria stampato su un adesivo obbligatorio per circolare in molte zone a traffico limitato e in zone di protezione dell'aria in Francia, valido anche per veicoli stranieri).
A questo cartello, a volte, sono associati altri segnali stradali, che vanno a precisarne la funzione: l'indicazione delle fasce orarie durante le quali la restrizione è in funzione, per esempio, oppure quella del numero minimo di passeggeri (2+/3+) che devono essere a bordo per poter usufruire di tale corsia.
Il nuovo segnale può trovarsi permanentemente a bordo strada, dipinto sulla carreggiata o può venire indicato su un pannello luminoso quando il suo uso è temporaneo. In quest'ultimo caso, la corsia diversa riservata solo quando il pannello è acceso. Trattandosi, infine, di restrizioni alla circolazione, i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine sono esenti da tali limitazioni. Sistemi di rilevamento automatico presenti sulle corsie individuano i trasgressori.
In Italia, il rombo bianco non è stato ancora introdotto nel Codice della Strada, ma se ne prevede una rapida introduzione allo scopo di combattere il traffico, specie nelle ore di punta, e l'inquinamento atmosferico soprattutto nelle grandi città, inducendo a usare l'auto con più persone a bordo, il cosiddetto carpooling, o i veicoli ecologici.