Alcolock, cos'è e come funziona
A 15 mesi dall'entrata in vigore della legge al via ufficialmente l'alcolock varato dal ministero dei Trasporti. Il dicastero ha pubblicato l'elenco dei dispositivi autorizzati, degli installatori e dei modelli di auto sui quali è possibile installare l'apparecchiatura che agisce da deterrente nei confronti dei conducenti che sono stati condannati per guida in stato d'ebrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l o a 1,5 g/l e che, una volta riottenuta la patente dopo il periodo di sospensione, potranno avviare il motore solamente una volta che il dispositivo avrà comprovato che il tasso alcolemico sia pari a zero.
Il dispositivo è un etilometro elettrochimico che impedisce l'avviamento del veicolo da parte del conducente nel caso in cui il tasso alcolemico risulti superiore allo zero. Prima di poter accendere il motore, il guidatore deve necessariamente soffiare nel dispositivo che, in pochi secondi, analizza il campione di respiro raccolto e, sulla base di quest'ultimo, è in grado di calcolare il livello di alcol presente nell'aria espirata. Se la concentrazione di alcol è superiore al limite preimpostato, il veicolo non parte e non è quindi possibile per il conducente procedere con la marcia.
Secondo il nuovo Codice della strada, l'alcolock dovrà essere installato da tutti i conducenti condannati per guida in stato d'ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l o a 1,5 g/l. Una volta riottenuta la licenza necessaria a guidare, dopo il periodo di sospensione, i guidatori precedentemente condannati potranno condurre veicoli a motore solamente se su questi sarà stato installato un dispositivo alcolock che impedisca l'avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del conducente risulti superiore a zero.
L'avvento del dispositivo non sembra essere destinato a essere facile. Federcarrozzieri ha, infatti, reso noto che non tutti i modelli di auto in circolazione sul territorio italiano sono dotati della tecnologia necessaria all'installazione dell'alcolock. Nello specifico la federazione fa sapere che l'età media delle vetture italiane si attesta a 13 anni, fatto che potrebbe renderle tecnicamente inadatte all'installazione. C'è poi il nodo dei costi. "La spesa stimata per l'installazione dell'alcolock sulle auto è di circa 2mila euro a vettura, a cui vanno sommati i costi di taratura periodica prevista dal decreto, di manutenzione, e quella per i boccagli monouso" afferma il presidente di Federcarrozzieri, Davide Galli. C'è poi un'ultima difficoltà che riguarderà tutti quei nuclei familiari che dispongono di un'unica auto e sulla quale verrà montato il dispositivo. In questo caso tutti i componenti della famiglia che desidereranno mettersi alla guida del veicolo dovranno necessariamente soffiare nell'alcolock in modo tale da attestare di avere un tasso alcolemico pari a zero.
Non tutte le carrozzerie, seppur in possesso dei requisiti di legge, potranno montare gli alcolock sulle vetture. Solo le officine indicate dal produttore dell'apparecchio e inserite nell'elenco pubblicato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti potranno installare i dispositivi. Un limite, quest'ultimo, che da un lato viola le norme sulla concorrenza e dall'altro, riducendo il numero di operatori abilitati, determinerà un'alterazione del mercato con conseguente aumento dei costi a carico degli automobilisti, secondo quanto denunciato da Federcarrozzieri. Non in tutte le città, inoltre, è stato individuato un carrozziere autorizzato all'installazione dello strumento. Fatto, quest'ultimo, che comporterà dei problemi logistici per chi dovrà farsi montare l'alcolock.