A 15 mesi dall'entrata in vigore della legge al via ufficialmente l'alcolock varato dal ministero dei Trasporti. Il dicastero ha pubblicato l'elenco dei dispositivi autorizzati, degli installatori e dei modelli di auto sui quali è possibile installare l'apparecchiatura che agisce da deterrente nei confronti dei conducenti che sono stati condannati per guida in stato d'ebrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l o a 1,5 g/l e che, una volta riottenuta la patente dopo il periodo di sospensione, potranno avviare il motore solamente una volta che il dispositivo avrà comprovato che il tasso alcolemico sia pari a zero.